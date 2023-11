OUT NOW – JUMANJI: WILDE ABENTEUER für PC und Konsolen erhältlich

Bandai Namco Entertainment und Outright Games haben JUMANJI: WILDE ABENTEUER für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch veröffentlicht.

Mehr zu JUMANJI: WILDE ABENTEUER

Wir können in JUMANJI: WILDE ABENTEUER erneut in die gefährliche Welt der Jumanji-Filme zurückkehren. Im Spiel erkunden Smolder, Ruby, Mouse und Shelly tiefe Dschungel, gefährliche Sümpfe und explosive Vulkane und treffen dabei auf furchterregende Bosse und knifflige Rätsel. Jeder der vier Charaktere verfügt über individuelle, freischaltbare Fähigkeiten, Power-Ups und Spezialgegenstände. In der unerforschten Welt können geheime Räume, verlorene Schätze und Jumanji-Sammelgegenstände entdeckt werden. Ziel ist es, das Juwel „Auge des Jaguars“ zu finden.

Der Titel kann entweder allein oder mit insgesamt vier Spielenden im lokalen Mehrspielermodus gespielt werden. Dabei gibt es in jedem Durchlauf individuelle Gegner und Umgebungen, sodass es sich lohnt, das Spiel mehrmals durchzuspielen. „Der Vorgänger JUMANJI: DAS VIDEOSPIEL ist bis heute einer unserer größten Erfolge und wir freuen uns sehr, dass nun auch alle mit JUMANJI: WILDE ABENTEUER Spaß haben können“, sagt Stephanie Malham, COO bei Outright Games. Das Game ist ab sofort für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie und Nintendo Switch erhältlich. Trailer zum Spiel gefällig?