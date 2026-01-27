OUT NOW: Highguard als Free-to-Play-Shooter

Der kostenlose PvP-Raid-Shooter Highguard ist jetzt verfügbar, dies gab Entwickler Wildlight Entertainment bekannt.

Über Highguard

Das Game ist für PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen erhältlich und bietet dabei volle Cross-Play-Unterstützung. „Wir wissen, dass nach unserem Game Awards-Trailer-Debüt viele Augen auf uns gerichtet sind, und heute ist es endlich an der Zeit, der Welt zu zeigen, was wir mit einem Spieler-versus-Spieler-Raid-Shooter meinen“, sagte Wildlight Entertainment-Mitbegründer und Spieldirektor Chad Grenier in einer Pressemitteilung. „Wir haben Highguard um eine Schleife herum gebaut, die es nirgendwo anders gibt.“