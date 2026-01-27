OUT NOW: Highguard als Free-to-Play-Shooter
Der kostenlose PvP-Raid-Shooter Highguard ist jetzt verfügbar, dies gab Entwickler Wildlight Entertainment bekannt.
Über Highguard
Das Game ist für PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen erhältlich und bietet dabei volle Cross-Play-Unterstützung. „Wir wissen, dass nach unserem Game Awards-Trailer-Debüt viele Augen auf uns gerichtet sind, und heute ist es endlich an der Zeit, der Welt zu zeigen, was wir mit einem Spieler-versus-Spieler-Raid-Shooter meinen“, sagte Wildlight Entertainment-Mitbegründer und Spieldirektor Chad Grenier in einer Pressemitteilung. „Wir haben Highguard um eine Schleife herum gebaut, die es nirgendwo anders gibt.“
„Bei jedem Spiel geht es um Eskalation: Fortifizieren, Aussteigen, Zusammenstoßen, dann koordinierte Überfälle und Verteidigungen montieren, bis nur noch eine Basis übrig ist.“ Dusty Welch, Mitbegründer und CEO von Wildlight Entertainment, fügte hinzu: „Der Start ist ein großer Moment. Aber unser Team baut Franchises auf, die den Test der Zeit bestehen, und wir sind auf lange Sicht dabei. Erfolg ist für uns eine gesunde, wachsende globale Community, die das Spiel genießt – und ein Team, das Energie hat, Fans mit neuen Erfahrungen im Laufe der Zeit zu überraschen.“