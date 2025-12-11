Hier ansehen: The Game Awards 2025 live ab 1:30 Uhr früh!

The Game Awards 2025 finden am 12. Dezember um 1:30 Uhr im Peacock Theater in Los Angeles statt und werden von Geoff Keighley moderiert.

The Game Awards 2025

Diese Show startet tatsächlich bei uns mitten in der Nacht (danke, Zeitverschiebung!) und ist live auf Plattformen wie YouTube, Twitch, TikTok, X und erstmals Amazon Prime Video in 4K oder 2K-Auflösung verfügbar. Wichtige Nominierungen umfassen dabei Clair Obscur: Expedition 33, das mit 13 Nominierungen führt, einem Rekord in der Geschichte der Veranstaltung. Der Titel wird gefolgt von Death Stranding 2: On the Beach und Ghost of Yōtei mit jeweils sieben Nominierungen. Für das Game of the Year (GOTY) konkurrieren Titel wie Clair Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Donkey Kong Bananza und Kingdom Come: Deliverance II. Sony Interactive Entertainment dominiert mit 19 Nominierungen insgesamt.

Neben der Preisverleihung erwarten Zuschauer Weltexpremieren wie Trailer zu Grand Theft Auto VI, Resident Evil Requiem und Marvel’s Wolverine sowie Updates zu Exodus und Phantom Blade Zero. Performances stammen von der Game Awards Orchestra unter Lorne Balfe und Evanescence mit „Afterlife“ aus der Devil May Cry-Serie. Präsentatoren umfassen Todd Howard von Bethesda, Neil Newbon (Baldur’s Gate 3) und Figuren aus Fallout. Der Stream läuft auf https://thegameawards.com und YouTube mit ASL- und Audio-Beschreibungs-Optionen. Abstimmungen für Players‘ Voice und andere Kategorien (90 % Jury, 10 % Publikum) laufen bis kurz vor der Show. Hier könnt ihr selber zusehen – seid ihr live dabei oder schaut ihr im Nachgang?