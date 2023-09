OUT NOW: DLC zu Pokémon Karmesin und Purpur Teil 1 Die Türkisgrüne Maske erhältlich

Der DLC zu Pokémon Karmesin und Purpur, namentlich der erste Teil Die Türkisgrüne Maske, ist ab sofort erhältlich und herunterzuladen!

Mehr zum Die Türkisgrüne Maske-DLC

Richtig gelesen: Der zweiteilige DLC mit den Inhalten Die Türkisgrüne Maske und Die Indigoblaue Scheibe startet nun mit seinem Rollout. Neue Geschichten, neue Spielweisen sowie neue und bekannte Pokémon erwarten euch in Der Schatz von Zone Null, dem herunterladbaren Zusatzinhalt für Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Was erwartet uns nun in diesem Inhalt? Ihr reist auf einem Schulausflug nach Kitakami und besucht das Maskenfest, eine örtliche Tradition, die seit Generationen begangen wird.

Neue Pokémon wie Boninu, Benesaru und Beatori kommen vor, und auch sie sind in Kitakami wohlbekannt. Denn diese Pokémon werden als Helden verehrt, die Kitakami einst vor einem bösen Oger beschützten. Welches Geheimnis verbirgt sich wohl hinter dieser alten regionalen Sage? Weiters werdet ihr auf eurem Abenteuer der Fotografin Gemma begegnen, die in Kitakami nach einem bestimmten Pokémon sucht. Mortcha und Sirapfel werdet ihr ebenfalls finden können, und das Oni-Austreibungsspiel lässt euch Ballonis zum Platzen bringen. Dafür bekommt ihr Mochi, die eure Pokémon stärken können! Werdet ihr Die Türkisgrüne Maske und Die Indigoblaue Scheibe spielen? Übrigens – die Veröffentlichung von Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe ist für Winter 2023 geplant.