Ostergewinnspiel 2024: Tag 3

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2024 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

2x Persona 5 Tactica (Xbox)

1x Persona 5 Tactica (PS5)

1x Persona 3 Reload (PS5) – hier geht’s zum Test

1x Persona 3 Reload Goodiebag (Bag Tag, Bento Pouch, A5 Notebook, Backpack)

Wir bedanken uns bei Plaion für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Persona 3 Reload

Schlüpft in die Rolle eines Austauschschülers, der in ein unerwartetes Schicksal geworfen wird, als er die “versteckte” Stunde zwischen zwei Tagen betritt. Erweckt eine unglaubliche Kraft und erkunde die Mysterien der Dark Hour, kämpft für eure Freunde und sorgt dafür, dass sie sich für immer an euch erinnern.

Persona 3 Reload ist eine fesselnde Neuauflage, die den RPG-Klassiker mit aktualisierter Grafik und Gameplay in die Moderne holt.

Erlebt das prägende Spiel der Persona-Reihe in hochmoderner Grafik, mit modernisierten Funktionen und stylischer UI.

Begebt euch auf eine emotional fesselnde Reise mit neuen Szenen und Charakterinteraktionen, zusätzlicher Sprachausgabe und erneuertem Soundtrack.

Verbringt eure Tage mit verschiedenen Aktivitäten, erkunde Tatsumi Port Island oder baut Beziehungen zu euren Lieblingscharakteren auf.

Baut ein optimales Team auf und führt es im Kampf, um die Schatten einer fremden Welt zu besiegen und der Wahrheit näher zu kommen.

Das Spiel beinhaltet die Planung täglicher Aktivitäten, den Schulbesuch tagsüber und die Erkundung von Dungeons nachts. Persona 3 Reload zeigt den dauerhaften Reiz, den der Umgang mit dem Alltagsleben und Beziehungen neben der Bekämpfung von Schatten während der rätselhaften Dunkelstunde ausübt – einer eigenartigen 25. Stunde, in der die Zeit stehen bleibt, furchteinflößende Schatten auftauchen, Menschen sich in Särge verwandeln und die Schule sich in einen bizarren 250-stöckigen Turm verwandelt. Die Aufgabe: der Schulklub S.E.E.S. muss das Rätsel um die 25. Stunde lösen und die Menschen vom Apathy-Syndrome befreien, das durch die Schatten hervorgerufen wurde. Für Fans heißt das: Ihr bekommt alte Strukturen mit neu-aufgearbeiteten Input serviert.