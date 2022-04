Ostergewinnspiel 2022: Tag 16

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2022 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei. Was gibt’s zu gewinnen? Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise: 1x riesen Activision Osternest (CoD, Tony Hawk, Crash Bandicoot, Spyro) hier findet ihr die folgenden Tests: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Call of Duty: Vanguard Crash Bandicoot 4

Wir bedanken uns bei Activision für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel! Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Mit Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 kehrt das wohl beliebteste Skate-Franchise zurück und brilliert mit griffigem Arcade-Gameplay und purer Nostalgie. Es spielt sich so wie damals, es fühlt sich so an wie damals, es sieht nur wesentlich besser aus. Darum ist es umso cooler, dass wir ein echtes Skateboard zur Reihe verlosen.

Der große Tony Hawk selbst sagte folgendes zum Remake: „Ich bin dankbar für die Qualität und Fürsorge, die Activision und Vicarious Visions in das Remaster gesteckt haben, um die Tony Hawk’s Pro Skater-Reihe auf bestmögliche Weise wieder zum Leben zu erwecken Seit Jahren bitten mich Fans, diese Spiele zurückzubringen, und ich kann voller Stolz sagen, dass wir jetzt ein Spiel haben, das die Erwartungen nostalgischer Fans erfüllt und gleichzeitig eine neue Generation ermutigt, einen Controller in die Hand zu nehmen und am Ende vielleicht sogar aufs Skateboard zu steigen.“ Um die Veröffentlichung zu feiern, hat Activision das legendäre Lagerhalle-Level im echten Leben nachgebaut und Tony darin skaten lassen. Hier gibt es die einmalige Szene zu sehen, wenn Tony zum ersten Mal in das nostalgische Setting rollt. Vans war ebenfalls vor Ort, um den gesamten Prozess festzuhalten.