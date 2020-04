Ostergewinnspiel 2020: Tag 6

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2020 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Angefangen von Gadgets über Video-Games bis hin zu Animes ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

Wir bedanken uns bei Ubisoft für die Unterstützung bei unserem Ostergewinnspiel.

Sieben Monate sind vergangen, seitdem ein tödliches Virus New York City und den Rest der Welt befiel und die Gesellschaft zum Stillstand brachte. Als das Virus ausbrach, wurde The Division, eine Einheit ziviler Schläferagenten, als letzte Verteidigungslinie aktiviert. Seitdem kämpfen die Agenten der Division gnadenlos, um zu retten, was zu retten ist. Für die Division ist das Risiko so hoch wie nie. Washington, D.C. – die meist geschützte Stadt der Erde – ist in Gefahr, und die gesamte Nation steht vor dem Zusammenbruch. Wenn Washington, D.C. fällt, wird das ganze Land untergehen.

Als Division – Agent, der nun seit 7 Monaten im Einsatz ist, seid ihr und euer Team die letzte Hoffnung, den Verfall der Gesellschaft nach dem durch die Pandemie ausgelösten Chaos aufzuhalten. Entwickelt von Ubisoft Massive und demselben Team, das auch Tom Clancy’s The Division herausgebracht hat, ist Tom Clancy’s The Division 2 ein Online-, Open-World-, Action-Shooter-, RPG-Erlebnis in einem kollabierenden und zerstörten Washington, D.C. Der gewaltige neue Schauplatz kombiniert eine große Vielfalt an wunderschönen, berühmten und realistischen Umgebungen, in denen die SpielerInnen die Markenzeichen der Serie, die authentische Welt, das reichhaltige RPG – Spielsystem und die schnelle Action, besser als je zuvor erleben können. Spielt allein oder im Koop- Modus in einem Team mit bis zu vier SpielerInnen, um eine große Anzahl Aktivitäten abzuschließen, von der Hauptkampagne, über feindliche PvP- Matches bis zur Dark Zone – wo alles möglich ist .