Sommergewinnspiel 2024 – Tag 26

Zahnheld Elektrische Schallzahnbürste Gero

Warum mit Schall putzen? Klinischen Studien haben gezeigt, dass das Putzen mit Zahnhelds Schallzahnbürste viel effektiver ist als mit einer Handzahnbürste. Außerdem hat eine Schallzahnbürste meist einen größeren Bürstenkopf als eine rotierende Zahnbürste, weshalb eine Schallzahnbürste mehr Zähne auf einmal reinigen kann. Außerdem wurde die Schallzahnbürste bis ins kleinste Detail so entwickelt, dass sie euch bei der Reinigung optimal unterstützt. Durch ein haptisches Feedback signalisiert die Zahnbürste wann es Zeit ist den nächsten Quadranten zu putzen. So seid ihr immer on Time. Mit bis zu 48.000 Vibrationen pro Minute bringt die Schallzahnbürste Gero die Borsten des Bürstenkopfs seitlich zum Schwingen. Je nach Putzmodus kann die Anzahl und die Intensität der Vibrationen verändert werden.

Die Vision von einem hochwertigen Motor konnte verwirklicht werden, in dem Zahnheld diesen in ein wasserdichtes Gehäuse gepackt haben. Die Bürstenköpfe sind in fünf verschiedenen Ausführung erhältlich. Ihr könnt zwischen Soft für empfindliche Zähne und Pro X-Clean für die beste Reinigungsleistung auswählen – und das in zwei verschiedenen Farben.