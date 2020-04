Ostergewinnspiel 2020: Tag 18 – Wir machen weiter

In Dreams können Träume anderer SpielerInnen erkundet und gespielt werden, sowie die eigenen Träume zum Leben erweckt werden und andere an seinen Träumen teilhaben lassen – auf einem übergangslosen Spielplatz der Kreativität mit unbestimmtem Ausgang und endlosen Möglichkeiten. Dreams wurde vom vielfach ausgezeichneten Studio Media Molecule exklusiv für PS4 entwickelt und bringt dessen unbändige Leidenschaft für Revolutionäres und fesselnde Erlebnisse zum Ausdruck.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wieviele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 18.4.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!