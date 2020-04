Ostergewinnspiel 2020: Tag 12 – Hauptpreis

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2020 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Angefangen von Gadgets über Video-Games bis hin zu Animes ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

1x Ori and the Will of the Wisps Key

Wir bedanken uns bei Microsoft für die Unterstützung bei unserem Ostergewinnspiel.

Spiele sehen besser aus auf Xbox One X. Mit der leistungsstärksten Konsole aller Zeiten bist du auf dem neuesten Stand. Blockbuster lassen sich besser spielen, laufen flüssig und werden auch auf Full HD-Bildschirmen schneller geladen. Die Xbox One X ist mit allen deinen Xbox One Games und deinem Zubehör kompatibel sowie auch mit Xbox Live, der weltweit führenden Gaming-Community: So hast du noch mehr Möglichkeiten zu spielen.

Features

Natives 4K-Gaming – Erlebt mit der leistungsstärksten Konsole aller Zeiten natives 4K-Gaming in eurem Wohnzimmer. Tauche ein in Konsolen-exklusive Titel wie Forza Motorsport 7 oder Crackdown 3 in einer noch nie gesehenen Brillanz durch HDR und Wide Colour Gamut. Auch mit einem FullHD-TV profitiert ihr von der Xbox One X. Spiele sehen durch Supersampling deutlich schärfer aus und Ladezeiten werden drastisch reduziert.

Ori and the Will of the Wisps

Unseren Test, der das Spiel in den höchsten Tönen lobt, findet ihr hier. Von den Machern von Ori and the Blind Forest, das mehr als 50 Auszeichnungen und Award-Nominierungen gewann, kommt jetzt die mit Spannung erwartete Fortsetzung: Ori and the Will of the Wisps. Entdeckt auf eurer Suche nach Oris wahrer Bestimmung eine riesige, exotische Welt mit scheinbar übermächtigen Feinden und spannenden Rätseln. Besteht Herausforderungen auf eure Art und mit Hilfe eurer Verbündeten, sowie den neuen Kampf- und Anpassungsoptionen.

Nutzt im neuen Kampfsystem dutzende neue Geisterwaffen und Zaubersprüche. Besteht mit einer völligen neuen Waffenauswahl jedes Abenteuer. Ein neues Splitter System erlaubt es euch, Oris Stärken individuell auszubauen. Meistern so Begegnungen mit riesigen Gegnern und Fabelwesen auf Ihre Art. Holen euch Hilfe bei einem der neuen Charaktere, um Oris mysteriöses Schicksal aufzudecken.