Open the Door Mumifiziert Review: Kannst du mich hören?

“Ihr seid weltbekannte Archäologen und wurdet auserwählt eine bisher unbekannte Grabkammer einer Pyramide zu erforschen. Einen Teil des Spieles werdet ihr euch, getrennt voneinander, in 2 geräumigen Sarkophagen gegenüberstehen. Kannst du dich auf deinen Partner verlassen? Seid ihr ein gutes Team? Findet es heraus und lüftet gleichzeitig das Geheimnis der Pyramide. Teilnehmer unter 14 Jahren dürfen nicht teilnehmen.” (Quelle: Open the Door Webseite )

Bei sogenannten Escape- oder Exit-the-Room-Games geht es im Prinzip darum, durch das Lösen kleiner Rätsel, die vorwiegend das logische Denken, offene Augen und gute Kommunikation unter den MitspielerInnen fordern, einen Raum, in dem man vorher (freiwillig) eingesperrt wurde, wieder zu verlassen. In den meisten Fällen steht dem Team ein/e SpielleiterIn hilfreich zur Seite – natürlich von außerhalb der Spielestube.

Vor Kurzem sind wir der Einladung von Ulli und Filip, den Betreibern von Open The Door Wien, gefolgt und nahmen nach Drachenhöhle 2.0 , Hexenhütte und Der Schatz des Kolumbus den letzten verfügbaren Raum in Angriff. Und dieses Abenteuer ist ganz anders, als alle anderen Exit-Rooms, die wir bislang gespielt hatten. Was uns an dem Raum gefallen hat, erfahrt ihr in unserem Open the Door Mumifiziert Review.

Unser Open the Door Mumifiziert Review-Urteil

Stefan

Ich bin bereits ein arrivierter Exit-the-Room-Spieler. Ich habe in Wien schon weit mehr als zwanzig Spiele in Angriff genommen und bin nur das erste Mal nicht rechtzeitig entkommen. Mit Mumifiziert hat Open the Door ein überaus frisches und zugleich fesselndes Abenteuer im Angebot, das ich so bislang noch nicht erlebt hatte. Statt in einem Team von bis zu sechs Spieler:innen fungiert ihr in diesem Abenteuer als Tag-Team, das mittels Kommunikation, Beobachtungsgabe und Erfahrung den ersten Schock überwinden muss. Welcher das ist, findet ihr aber am Besten selbst heraus. Der Name des Spiels gibt vielleicht einen Hinweis 😉

In puncto Dekoration, Varianz der Rätsel als auch der Immersion zählt Open the Door zur Benchmark in Wien. Zudem finde ich es großartig, dass auch Mumifiziert so konzipiert wurde, dass man ihn auf deutsch, als auch englisch spielen kann. Von mir gibt’s mal wieder nur Lob für dieses großartige Exit-Room-Konzept.

Robert

Open The Door verstehen ihr Handwerk und auch „Mumifiziert“ beweist das wieder gekonnt. Der Raum ist wirklich schön gestaltet, dabei herausfordernd und baut voll auf Kommunikation. Dazu kommen sehr spannende Rätsel die mit zahlreichen Mechaniken wunderschön umgesetzt sind. Auch hier wieder eine klare Empfehlung!

Patrick

Open the door hat sich wieder mal von der Konkurrenz abgehoben. Der Raum “Mumifiziert”, welcher nur von genau zwei Spielern gespielt werden kann war für mich ein komplett neues Konzept! Hier müssen die Spieler gemeinsam Rätsel lösen. Die Kooperation wird hier noch mehr in den Vordergrund gelegt, da man kein Rätsel lösen kann, ohne dem Input des anderen Spielers. Dieser Raum hatte für mich einen sehr guten Flow und hat verdammt viel Spaß gemacht! Hierzu kommt das gewöhnte Bühnenbild, dass sich auf kleinstem Raum trotzdem massiv entfaltet. Wieder einmal sehr empfehlenswert!

Wertung: 9.2 Pixel