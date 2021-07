Open the Door Drachenhöhle 2.0 Review: Toller Ausflug ins Mittelalter

Vor wenigen Tagen sind wir der Einladung von Ulli und Filip, den Betreibern von Open The Door Wien gefolgt und nahmen zwei der insgesamt drei Räume als Team in Angriff – Den Anfang machte die Drachenhöhle 2.0. Ob wir wieder entkommen sind, und wie es uns gefallen hat, erfahrt ihr in unserem Open the Door Drachenhöhle 2.0 Review.

Keine Angst, wir spoilern euch nichts und geben auch keine Tipps, wie ihr die Räume schnell wieder verlassen könnt.

Escape-/Exit-the-Room-Spiele?

Bei sogenannten Escape- oder Exit-the-Room-Games geht es im Prinzip darum, durch das Lösen kleiner Rätsel, die vorwiegend das logische Denken, offene Augen und gute Kommunikation unter den MitspielerInnen fordern, einen Raum, in dem man vorher (freiwillig) eingesperrt wurde, wieder zu verlassen. In den meisten Fällen steht dem Team ein/e SpielleiterIn hilfreich zur Seite – natürlich von außerhalb der Spielestube.

Die Open the Door Drachenhöhle bekommt ein Upgrade

Nach am alten Schauplatz in der Alser Straße konnten wir Ende 2018 die Drachenhöhle ausprobieren – bis dahin war das definitiv meine intensivste und beste Escape-Room-Erfahrung in Wien. Mit tollen Überraschungen, einer grandiosen Kulisse und einer Spieldauer von über einer Stunde bescherten die Betreiber Ulli und Filip den Exitroom-Fans ein wahres Schmuckstück im Herzen von Wien. Doch damit gab sich das Team nicht zufrieden. Es gab Ideen, wie man der Drachenhöhle noch ein Upgrade verschaffen kann und als einer derjenigen, die nun beide Räume gespielt hat, kann ich euch sagen, ein erneuter Ausflug in das mittelalterliche Setting lohnt sich alle Mal! In puncto Dekoration, Varianz der Rätsel als auch der Immersion konnte noch eines draufgesetzt werden. Zudem wurde der Raum so konzipiert, dass man ihn auf deutsch, als auch englisch spielen kann. Die Rätsel-/Lösungsbeschreibungen sind auf Deutsch und Englisch verfasst.

Worum geht’s in der Drachenhöhle 2.0?

“Seit jeher wird von ihr erzählt und tausende Legenden ranken sich um die Drachenhöhle. Niemand der sie je betreten hat, soll sie lebend wieder verlassen haben – aber woher kommen dann die Geschichten? Seid ihr mutig genug herauszufinden, was im Tiefen der Höhle und ihren geheimen Kammern schlummert? Könnt ihr die Geschichte zu Ende erzählen? Am Ende müsst ihr selbst entscheiden, wie sie ausgeht…” (Quelle: Open the Door Webseite)