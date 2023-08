ONL 2023: The Crew Motorfest Editionen und kostenlose Testversion angekündigt

Ubisoft enthüllte während der Gamescom Opening Night Live den The Crew Motorfest Launch-Gameplay-Trailer und stellte gleichzeitig die Gold- und Ultimate-Editionen des Spiels vor. Zum Drüberstreuen wurde eine kostenlose Testversion angekündigt.

Auf die Plätze, fertig, Launch-Trailer!

Der neueste Teil der The Crew-Reihe, The Crew Motorfest, lädt die Spieler:innen dazu ein, in die Automobilwelt einzutauchen und aufregende Fahrerlebnisse in einer lebendigen offenen Welt auf O’ahu, Hawaii, zu erleben.