OnePlus stellt das OnePlus Nord CE 5G vor

Mit dem neuen OnePlus Nord CE 5G will OnePlus günstig und stark bleiben. Lest hier mehr über das neues Smartphone!

Über das OnePlus Nord CE 5G

Das neueste Mitglied des Nord-Smartphone-Portfolios baut auf den Kernaspekten des Nord-Erlebnisses auf und bietet leistungsstarke Funktionen zu einem günstigeren Preis – alles verpackt in einem schönen Design. Das Nord CE kombiniert eine vielseitige 64-MP-Dreifach-Kamera, ein 90-Hz-Fluid-AMOLED-Display, einen leistungsstarken Snapdragon 750G 5G-Prozessor, das verbesserte Warp Charge 30T Plus und das Betriebssystem OxygenOS 11 für ein fantastisches Nutzererlebnis im Alltag.

„Das OnePlus Nord CE 5G ist der nächste Schritt in unserem Engagement, großartige Technologie mit der Welt zu teilen”, sagt Pete Lau, Gründer und CEO von OnePlus. „Der ‚Never Settle‘-Spirit treibt uns an, eine bessere Erfahrung im Vergleich zu dem zu bieten, was in jedem Preissegment verfügbar ist. Das Nord CE ist die neueste Ergänzung der OnePlus Nord-Produktlinie, die ein großartiges Alltagserlebnis bietet und gleichzeitig die OnePlus Qualität beibehält, die unsere Nutzer schätzen.”

Technische Details

Das OnePlus Nord CE 5G kommt mit einem 4.500mAh Akku, fast 10 Prozent größer als das ursprüngliche OnePlus Nord, aber dank der verbesserten Warp Charge 30T Plus-Ladetechnologie lädt der Akku immer noch von 0 auf 70 Prozent in nur einer halben Stunde. Wie alle OnePlus Geräte reduziert auch das Nord CE die Zeit, die bei 100 Prozent Ladezustand verbracht wird, um die Qualität des Akkus beim Laden über Nacht langfristig zu erhalten.

Das Nord CE verfügt über eine leistungsstarke Dreifach-Kamera auf der Rückseite, inklusive einer 64-MP-Hauptkamera mit einer großen f/1.79-Blende, die gestochen scharfe, hochauflösende Bilder und Details in hellen Lichtverhältnissen aufnimmt, sowie einem 119°-Ultraweitwinkelobjektiv für mehr Vielseitigkeit. Ein Nachtmodus (Nightscape) ist ebenfalls mit von der Partie. Auf der Vorderseite verfügt das Nord CE über eine 16-MP-Kamera für die Aufnahme von Selfies.

Noch mehr zum Smartphone

Das Nord CE verfügt zudem über ein 6,43-Zoll-AMOLED-Display mit 90 Hz. HDR10+ bietet lebendige Farben, um ein immersives und angenehmes Seherlebnis zu gewährleisten. Mit einer Dicke von 7,9 mm und einem Gewicht von 170 g ist das Nord CE 5G das dünnste OnePlus-Gerät seit dem OnePlus 6T. Aber schmaler bedeutet nicht weniger: Das Nord CE verfügt auch über einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und in drei Farbvarianten verfügbar: Charcoal Ink, Silver Ray und Blue Void.

Letzteres kommt mit einem fingerabdruckresistenten, matten Finish, das aus jedem Blickwinkel eine neue Farbnuance offenbart. Wie alle OnePlus Flaggschiff-Geräte erhält das Nord CE zwei Jahre lang Software-Updates und drei Jahre lang Sicherheits-Updates. Bis 30. Juni kann ein AR-Erlebnis durch den Besuch von nord-ar.oneplus.com aktiviert werden. Das OnePlus Nord CE 5G wird ab dem 21. Juni 2021 in Europa auf OnePlus.com, Amazon.de, Sparhandy.de und DeinHandy.de zum Verkauf angeboten. Die Preise sind 299,- (6+128 GB) beziehungsweise 329,- (8+128 GB) beziehungsweise 399,- Euro (12+256 GB).