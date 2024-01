One Punch Man: World erscheint in Kürze, bringt jede Menge Action

One Punch Man: World feiert am 1. Februar 2024 sein Debüt auf PC, Android und iOS mit nahtlosem Cross-Play und gemeinsamen Fortschritten!

Mit über 10 Millionen Vorregistrierungen sind Publisher A PLUS JAPAN und Entwickler Perfect World bereit für den Start in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und anderen Regionen. Das erste 3D-Online-Actionspiel der Serie soll (wir berichteten bereits) schon bald die Fan-Base begeistern und ein unvergleichliches Erlebnis bieten. Der Vorab-Download für PC beginnt am 29. Januar, für Android und iOS beginnt er am 31. Januar. Ein offizielles Startdatum gibt es ebenfalls, denn am 1. Februar 2024 geht es um 2 Uhr morgens los. Doch worum geht’s überhaupt? One Punch Man: World bietet Fans der Serie die Möglichkeit, die kultigen Kämpfe und Geschichten aus einer brandneuen Perspektive zu erleben. Fans können es genießen, mit ihren Lieblingscharakteren zu interagieren und sie zu spielen.