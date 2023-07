Crunchyroll arbeitet mit Perfect World an One Punch Man: World

Das Free-to-Play-Spiel lässt euch Freunde der Hero Association beitreten, um eine wachsende Welle von Schurken durch Missionen und Überfälle zu bekämpfen. Wir können die Helden aus der ersten Staffel der TV-Show freischalten und spielen, darunter Saitamas treuer Kumpel Genos, Mumen Rider und Puri-Puri Prisoner. Zudem dürfen wir die wichtigsten Momente der Show noch einmal erleben. Wo Bandai Namcos A Hero Nobody Knows ein Kampfspiel war, ist dies eher ein Action-Titel im Devil May Cry -Stil mit Combos, Ausweichmanövern und ultimativen Angriffen. Wir werden einen Großteil unserer Zeit damit verbringen, uns zu verbessern, auch durch Nebenmissionen und Minispiele anderswo in Z-City.

One Punch Man: World kommt später in diesem Jahr. Wir dürfen uns aber jetzt schon für die PC-Version vorregistrieren. Crunchyroll arbeitet zusammen mit Perfect World, dem Studio, das für Persona 5: The Phantom X und Tower of Fantasy verantwortlich ist, an dem Spiel. Es ist zu früh, um zu sagen, wie gut das Spiel in der Praxis funktioniert, einschließlich In-App-Käufe. Abgesehen davon stehen die Schöpfer vor dem gleichen Problem, das Bandai Namco hatte: Wie balanciert man ein Spiel, bei dem der Hauptheld Saitama jeden mit einem einzigen Treffer besiegen kann? Die Antwort scheint darin zu bestehen, ihn zurückzuhalten (ein Video auf der offiziellen Website zeigt Saitama mit vielen Schlägen, um einen Feind zu besiegen). Wie das Ganze in ein Spiel passt, werden wir erst sehen!