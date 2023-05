One Piece Odyssey Reunion of Memories: DLC kommt Ende Mai 2023

ILCA und Bandai Namco Entertainment legten das Veröffentlichungsdatum des One Piece Odyssey Reunion of Memories DLC auf den 25. Mai 2023 fest.

Mehr über Reunion of Memories

Ein neuer Trailer wurde ebenfalls veröffentlicht, der zusätzliche Story-Informationen über die Rückkehr der Strohhut-Bande nach Waford enthüllt. Laut Produzent Katsuaki Tsuzuki enthält der Story-DLC von One Piece Odyssey Reunion of Memories neue und wiederkehrende Charaktere aus dem One Piece-Universum und integriert Kämpfe stark, während er “Fan-Lieblingsgeschichten” aus dem Manga adaptiert. Von den Entwicklern:

Nach Abschluss der Hauptgeschichte von One Piece Odyssey wird Reunion of Memories Luffy und die Strohhut-Bande zurück in die Tiefen von Waford schicken. Wenn sich die Spieler:innen auf eine neue Reise begeben, treffen sie auf bekannte und renommierte Persönlichkeiten, die im ONE PIECE-Kanon verwurzelt sind, wie Mihawk, Perona, Enel und Whitebeard, die der Strohhutbande helfen oder sie daran hindern, Memoria, der Welt, die aus ihren Erinnerungen gemacht wurde, wirklich zu entkommen. Der Reunion of Memories DLC erscheint am 25. Mai 2023 auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen.