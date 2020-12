On The Road – Truck Simulator PS4- und Xbox One Release Anfang 2021

LKW- und Logistikfans aufgepasst: Eine On The Road – Truck Simulator PS4- und Xbox One-Version erscheint Anfang des nächsten Jahres. Genauer gesagt, könnt ihr ab dem 11. Februar 2021 euer Speditionsimperium aufbauen.

Welche Features hat On The Road – Truck Simulator zu bieten?

Ein großes Straßennetz mit über 6.000 km Autobahn und 600 km Landstraße samt detailliert nachgebildeten Autobahnkreuzen, -dreiecken sowie unzähligen POIs (Point of Interest)

16 deutsche Städte mit charakteristischen Sehenswürdigkeiten, Straßenkonstruktionen und Brücken

Fahrzeuge von MAN (TGX) und Scania (R Serie) mit verschiedenen Anhängertypen

Gliederzüge, Sattelzüge, Gigaliner

Ein umfangreiches Wirtschaftssystem

Authentische Geländedaten, die auf Satellitenmessungen beruhen.

In On The Road – Truck Simulator baut ihr eure eigene Spedition auf. Dazu nehmt ihr Aufträge an, erwerbt Zugfahrzeuge, Anhänger sowie Lizenzen, stellt Fahrer ein und entwirft eine möglichst effiziente Routenplanung mit kombinierten Frachten. Dabei sollten die gesetzlichen Ruhezeiten unbedingt berücksichtigt werden. Wer sorgfältig plant und gut wirtschaftet, wird Erfolg haben.