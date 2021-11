On The Road – Truck Simulator: Abfahrt nun auch auf der PS5 und Xbox Series

LKW- und Logistikfans aufgepasst: Aerosofts On The Road – Truck Simulator von toxtronyx ist nun auch für die PS5 und Xbox Series X|S erhältlich. Der Titel kostet 29,99 EUR und hat keine Altersbeschränkung nach USK. Er ist in Deutsch, Englisch, Französisch und 7 weiteren Sprachen erhältlich.

Welche hat On The Road – Truck Simulator zu bieten?

Das Spiel macht euch zu Speditionsunternehmern, die ihren eigenen Betrieb aufbauen. Dazu übernehmen sie verschiedenste Transportaufträge mit Gütern aller Art und fahren diese per Lkw durch ganz Deutschland. Ein insgesamt 7.000 km langes Streckennetz aus Autobahnen und Landstraßen im Maßstab 1:10 mit zahlreichen bekannten Verkehrsknotenpunkten steht ihnen dabei zur Verfügung. Und nicht nur das: Zum Universum von On The Road gehören 16 deutsche Großstädte, die mit ihren jeweiligen verkehrlichen Besonderheiten und dem typischen Stadtbild einschließlich bekannter Sehenswürdigkeiten äußerst realistisch umgesetzt sind.