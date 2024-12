Okami 2 angekündigt: Amaterasu kehrt zurück

Nach fast 20 Jahren ist das Franchise zurück: Okami 2 wurde bei den Game Awards 2024 angekündigt und ist eine direkte Fortsetzung.

Über Okami 2

Eigentlich ist Okami Sequel der Arbeitstitel für die Fortsetzung des Wii-Spiels aus dem Jahr 2006, einem von der Kritik gefeierten Action-Adventure. Es ist für seine malerische Grafik und die schöne Nacherzählung der japanischen Mythologie bekannt und auch beliebt. Im Moment gibt es kein Veröffentlichungsdatum für den Titel, aber ein kurzer Teaser-Trailer zeigt uns die Rückkehr seines charakteristischen Animationsstils und seiner Hauptfigur, der Sonnengöttin Amaterasu. Wir wussten, es war möglich!

Hideki Kamiya kehrt ebenfalls zum Studio Clover zurück – ebenjener Schöpfer, der zuerst in den Ruhestand gegangen ist, aber nun wieder als Direktor des Spiels fungieren wird. Kamiya ist bekannt für seine Arbeit an den ersten Resident Evil-Spielen und für die Entwicklung einiger der kultigsten Serien von Capcom – Serien wie Devil May Cry, Bayonetta und eben Okami – und ist eine unglaublich prominente Figur in der Spieleindustrie.