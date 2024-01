Offizielle Info: Persona 3 Reload kommt derzeit nicht auf Nintendo Switch

Takuya Yamaguchi und Ryota Niitsuma haben über das Atlus-Remake gesprochen und gesagt, dass Persona 3 Reload nicht auf Nintendo Switch kommt.

Diese Entscheidung wurde getroffen, bevor Persona 3 Reload überhaupt in Produktion war, als Atlus das Remake konzeptualisiert hatte, fuhr das Paar fort. Der Regisseur und Produzent sagen, dass die Idee für den Titel auf der Switch allerdings im Gespräch war. Doch wenn diese Idee Wirklichkeit werden sollte, müssten auch viele andere Mitarbeiter:innen von Atlus ihren Senf dazugeben und daran mitwirken. Na, zumindest hat das Duo die Tür für Gespräche über einen Switch-Start offen gelassen. Letztes Jahr im Juni deutete ein Persona 3 Reload-Trailer über die YouTube-Beschreibung auf eine Switch-Veröffentlichung hin. Obwohl die Beschreibung geändert wurde, um die Erwähnung der Switch innerhalb von Stunden zu entfernen, haben die Fans seitdem immer wieder Yamaguchi und Niitsuma direkt danach gefragt.

Die Vorfreude auf Persona 3 Reload auf Switch hat sich erhöht, da jedes andere moderne Persona-Spiel jetzt auf Nintendos Konsole ist. Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable wurden alle im letzten Jahr oder so auf die Nintendo-Konsole portiert, was wahrscheinlich nichts davon abgehalten hat, Atlus-Fans davon abzuhalten, neue Persona-Spiele auf der Konsole zu erwarten. Persona 3 Reload startet nächste Woche am 2. Februar für PC-, PlayStation- und Xbox-Plattformen. Holt ihr euch dieses Remake?