Offiziell: Ubisoft hat The Crew Motorfest in Hawaii angekündigt

Ubisoft hat The Crew Motorfest – wie wir berichteten – für die Veröffentlichung im Jahr 2023 angekündigt. Es kommt für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen!

Das Spiel wurde von Ubisoft Ivory Tower mit Sitz in Lyon, Frankreich, entwickelt und wird für PC (via Ubisoft Store und Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Serie erscheinen. Hier der Teaser für euch: