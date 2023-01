Ubisoft kündigt heute The Crew 3 Motorfest an

Die Antwort kam auf eine Reihe von Twitter-Nachrichten, in denen gefragt wurde, wann The Crew 3 angekündigt wird. Diese Bestätigung einer bevorstehenden Enthüllung folgt auf eine Reihe von Leaks, die scheinbar Details über das Spiel vor seiner offiziellen Ankündigung enthüllt haben. The Crew 3 wird so wie sein Vorgänger chaotische Arcade-Action vom Feinsten bieten, ob zu Lande, zu Wasser oder zu Luft. Die offene Welt wird sich wohl beibehalten, wenn man nach den letzten Infos geht.

“Project Orlando” schien Ende 2021 bekannt geworden zu sein, als behauptet wurde, dass die Open-World-Fortsetzung mit einem neuen System entwickelt und in Hawaii spielen würde. Damals wurde berichtet, dass das Projekt ursprünglich als DLC für The Crew 2 geplant war, bevor es in ein eigenes Spiel überging. @ScriptLeaksR6, ein Dataminer mit einer Geschichte von Rainbow 6-und Assassin’s Creed-Leaks, behauptete letzte Woche, dass Project Orlando The Crew Motorfest heißen soll. Der erste Titel in der Serie wurde 2014 veröffentlicht und 2018 folgte dann sein Nachfolger. Die Fortsetzung wird immer noch mit saisonalen Inhalten unterstützt. Ubisoft behauptete im Juni 2021, dass die Serie seit dem Start über 30 Millionen Spieler:innen angezogen habe. Euch auch?