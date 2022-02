Offiziell – Mario Strikers: Battle League wird von Next Level Games entwickelt

Nintendo hat damals bei der Ankündigung von Mario Strikers: Battle League kein Wort über das Team im Hintergrund verloren. Es ist das selbe Team wie hinter den anderen Teilen!

Über Mario Strikers: Battle League

Wie viele schon länger vermuteten, ist das Team von Next Level Games das Studio hinter der kommenden Switch-Sportparodie Mario Strikers: Battle League. Nintendo hat dies während seiner jüngsten Direct oder in den offiziellen Pressemitteilungen nicht erwähnt, aber es wurde jetzt durch eine Bewertung im Australian Classification Board bestätigt. Die Bewertung selbst ist “PG” für elterliche Anleitung – weil das Spiel leichte Gewalt und Online-Interaktivität enthält.

Next Level Games wurde Anfang letzten Jahres von Nintendo gekauft und ist der einzige Entwickler, der an der Mario Strikers-Serie arbeitet. Es begann 2005 mit Super Mario Strikers (Mario Smash Football) auf dem GameCube, gefolgt von Mario Strikers: Charged auf der Wii im Jahr 2007 und hat auch an anderen Serien wie Punch-Out und Luigi’s Mansion gearbeitet. Vom Spielgefühl her kennt sich das Team daher bestens aus, und Fans der Serie sollten somit aufatmen können. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das chaotische Gegeneinander spielen wird – der Trailer verspricht ja schon einiges!