Nur an diesem Wochenende: Far Cry 6 unbegrenzt kostenlos ausprobieren

Far Cry 6 kann an diesem Wochenende bis einschließlich 19.2. kostenlos auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen gespielt werden.

Einfach Far Cry 6 spielen

PC-Benutzer:innen können das Spiel über den Epic Games Store und den Ubisoft Store ausprobieren. Neue Spieler:innen haben Zugang zum vollständigen Spiel, einschließlich der Crossover-Missionen Rambo: All the Blood und The Vanishing, einem Stranger Things-Mysterium. Wer während des kostenlosen Wochenendes am Koop teilnimmt, erhält automatisch das White Lotus Sniper Rifle als Belohnung. Wenn ihr anschließend das Spiel kauft, wird euer Fortschritt beibehalten. Wem also das Spiel gefällt, kann für eine begrenzte Zeit 70 % Rabatt auf die Standard-, Deluxe- und Gold-Editionen erhalten. Die Game of the Year Edition ist auch um 67 % reduziert, und wir können 60 % Rabatt auf den Game of the Year Upgrade Pass und den Season Pass erhalten.

Zudem gibt es auf die neueste Erweiterung Lost Between Worlds ebenfalls bis zu 50% Rabatt. Im Open-World-Ego-Shooter werdet ihr mitten in eine Guerilla-Revolution auf der Insel Yara gestoßen. Hier hat Präsident Anton Castillo geschworen, seine Nation wieder in ihren früheren Glanz zu versetzen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Sein Land zu bereichern bedeutet jedoch, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen, also liegt es an euch, Yara zu befreien, indem ihr euch der revolutionären Gruppe Libertad anschließt. Dass hier Diplomatie nicht viel bringt, liegt auf der Hand – Far Cry 6 überzeugt wie immer mit bombastischen Effekten und viel Freiheit, wie ihr die Feinde zur Strecke bringt. Werdet ihr das Game ausprobieren?