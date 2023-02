Nock (PS VR2) wird demnächst für Sonys VR-Headset erscheinen

Normal VR wird im März Nock das Sportspiel veröffentlichen, das man als VR-Rocket League mit Pfeil und Bogen beschreiben kann.

Mehr zu Nock (PS VR2)

Das Entwicklerstudio Normal VR kündigte an, das Spiel auch auf Sonys PS VR2-Headset zu bringen. Der Titel kam erstmals am 10. März 2022 für die Oculus Quest heraus. Nock ist in Wahrheit ein Mix aus Rocket League und dem Umgang mit Pfeil und Bogen. So skatet und fliegt ihr in einer Arena herum, während ihr mit Pfeil und Bogen den Ball in das Tor des anderen Teams bugsieren möchtet. Ihr könnt an Multiplayer-Matches teilnehmen oder auch schnelle Spiele mit euren Freunden spielen, und wie ein echter Sport ist das Game zwar leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern.

Mit Blockpfeilen können wir Hindernisse erschaffen und sogar den eigenen Körper verwenden, um ein Tor zu schießen oder einen Ball zu halten. Für alle Goalies: Ein sich schnell bewegender Ball kann euch auch umhauen! Skill-basiertes Matchmaking soll jede Partie ausgeglichen werden lassen und euch stets eine gute Herausforderung bieten. Aber nicht nur online, auch offline geht das: Mit den Casual-Modi könnt ihr euch gegen Bots messen oder mit Freunden in benutzerdefinierten Spielen spielen. Nock enthält zudem Voice-Chat mit individuellen Stummschaltungsoptionen, so dass wir einfach mit unseren Teamkollegen kommunizieren können.