No Rest for the Wicked vom Ori-Schöpfer Moon Studios enthüllt

The Wicked Inside, ein Showcase, ein Video mit 25 Minuten Gameplay und Diskussion über No Rest for the Wicked, hat das Game ordentlich vorgestellt. Mehr zu No Rest for the Wicked No Rest for the Wicked ist das genaue Gegenteil von Ori and the Blind Forest, aber das liegt daran, dass die Mitarbeiter der Moon Studios seit der Veröffentlichung ihres farbenfrohen Hits nichts anderes getan haben, als RPGs in all ihren Formen zu verschlingen. Am Ende des Wicked Inside: Showcase enthüllte der Entwickler, dass der Titel am 18. April 2024 im Early Access auf Steam veröffentlicht wird. Es ist bereits auf der Wunschliste für diejenigen verfügbar, die es nicht verpassen wollen. Letztes Jahr erklärte der CEO des Entwicklers, Thomas Mahler, dass dieses Spiel ein Make-oder-Break-Moment für das Studio ist. Es scheint aber, dass es genügend gute Ideen im Game gibt, um das eher einen Erfolg denn einen Misserfolg werden zu lassen. Im Spiel übernehmen die Spieler:innen die Rolle eines Charakters, der damit beauftragt ist, eine große Gefahr aus der Welt zu schaffen, bevor sie schiffbrüchig werden. Sie schaffen es, zu überleben, allerdings ohne Besitz und den paar zerfetzten Lumpen am Leib. Die kurzen Clips der Eröffnung zeigen eine Spielwelt mit einer reichen Atmosphäre, die sich einigen definitiv bekannt anfühlen wird. Der Kampf basiert auf Animationen, ähnlich wie Dark Souls und Elden Ring. Das bedeutet, dass die Spieler warten und Gegner beobachten müssen, sei es ein marschierender Soldat oder eine schwache Krabbe. Erst, wenn das Angriffsmuster durchschaut wurde, solltet ihr einen Angriff wagen – ansonsten gibt es böse Überraschungen.