No Rest for the Wicked: ARPG von Moon Studios kommt im Q2 2024

Der Take-Two-Verlag Private Division hat No Rest for the Wicked, das kommende Action-RPG des Ori-Entwicklers Moon Studios, leicht verschoben.

Warten auf No Rest for the Wicked

Während das Spiel zuvor im ersten Quartal 2024 in den Early Access-Zustand auf Steam kommen sollte, wird es jetzt stattdessen im zweiten Quartal des Kalenderjahres ankommen. “Es wurde um ein Quartal verschoben, und wie üblich verschieben wir Veröffentlichungen dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir noch mehr herausholen können. Das ist notwendig, damit es das beste Spiel wird, das es sein kann, und ein noch erstaunlicheres Erlebnis für alle sein wird“, sagte Take-Two CEO Strauss Zelnick. Ein Startfenster für die vollständige Veröffentlichung des Spiels auf PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen muss noch angekündigt werden. Moon Studios plant, während einer digitalen Präsentation am 1. März einen detaillierten Einblick in das Gameplay und die Systeme von No Rest for the Wicked zu geben.

“Wir haben davon geträumt, zu dem ARPG-Genre beitragen zu können, mit dem wir alle aufgewachsen sind und das wir lieben”, sagte CEO und Creative Director Thomas Mahler, als das Spiel von den Moon Studios angekündigt wurde. “Nach dem Erfolg von Ori war uns klar, dass Moon jetzt reif genug war, um diese Träume endlich zu verwirklichen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Spieler auf diese völlig neue Sicht auf das Genre reagieren werden”. “In den letzten sechs Jahren haben wir hart an unserem Traum-Leidenschaftsprojekt gearbeitet – einem ARPG der nächsten Stufe, das von unserer Liebe und unserem Ehrgeiz für enge Gameplay-Mechaniken und Weltbildung angetrieben wird”, fügte Gennadiy Korol, Technologie- und Produktionsdirektor des Studios, hinzu. “Wir freuen uns, unsere eigene Sicht auf das zu enthüllen, was wir uns immer als die Hauptattraktionen des ARPG-Genres vorgestellt haben, während wir die nächsten Schritte unternehmen, um die Elemente, die wir für reif für Innovation halten, neu zu erfinden.“