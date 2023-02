Moon Studios: Nach Ori kommt nun ein Diablo-like ARPG

Nach Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps wird Moon Studios’ drittes Spiel ein Action-RPG. Lest hier mehr!

Mehr über den neuen Titel

Thomas Mahler, CEO und Spieldirektor von Moon Studios, sagte, das Studio habe keine Pläne, mit dem kommenden Spiel auf Nummer sicher zu gehen. “Unser nächstes Projekt wird ein Make-or-Break-Moment für Moon sein”, schrieb er. “Entweder schaffen wir es, das ARPG-Genre zu revolutionieren, oder wir verblassen. Während das beängstigend sein sollte, LIEBE ich die Herausforderung! Diablo, PoE usw.: Wir kommen, also möge der Beste gewinnen!” Mahler bestätigte auch, dass das Spiel ganz genre-typisch eine Top-Down-Kameraperspektive haben wird. Moon wurde 2010 von Mahler (einem ehemaligen Filmkünstler bei Blizzard Entertainment) und Gennadiy Korol (einem ehemaligen leitenden Grafikingenieur bei Animation Lab) gegründet.

“Die Entwicklung der Ori-Serie in den letzten zehn Jahren war eine fantastische Erfahrung für unser Team, und wir freuen uns, jetzt mit einem neuen Action-RPG noch höher zu zielen”, sagte das Paar im Jahr 2020, als angekündigt wurde, dass Private Division das Spiel veröffentlichen würde. “Wir führen unseren Erfolg auf den iterativen Prozess zurück, den wir in den Moon Studios anwenden, und wir setzen diesen Entwicklungsstil fort, um ein neues Spiel zu schaffen, das sich über alles hinaussetzt, was wir bisher geschaffen haben.”