No More Heroes 3: Travis Touchdown kehrt am 27.8.2021 zurück auf die Switch

Gute Nachrichten für die Fans von Travis Touchdown – nach dem Switch-Debüt mit Travis Strikes Again: No more Heroes (hier geht’s zu unserem Test) Anfang 2019 kämpft sich der Held in No More Heroes 3 ab 27.8.2021 erneut an die Spitze der Galaktischen Superhelden-Rangliste!

„Schlägt hier gerade das Imperium zurück?

Nach einer langen Selbstfindungsreise kehrt Travis Touchdown, Auftragskiller der Spitzenklasse, in seine Heimatstadt Santa Destroy zurück… kurz vor einer Alieninvasion! Der fiese Drahtzieher hinter diesem galaktischen Ärgernis ist niemand anderes als der Oberkriminelle Jess-Baptiste VI, genannt Prinz FU. Um das Schicksal der Erde zu entscheiden, erstellt FU die Galaktische Superhelden-Rangliste, die aus den tödlichsten Alien-Assassinen der Galaxie besteht – sprich: seinen Knast-Kumpels aus Blackhole Prison. Travis lässt sich den Kampf nicht entgehen und muss sich nun seinen Titel in der Rangliste zurückholen… ach ja, und den Planeten retten!