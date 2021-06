No More Heroes 3 kommt am 27. August 2021 + Video

Nintendo hat auf der E3 mehr zu No More Heroes 3 gezeigt. Lest hier mehr, was alles auf Travis Touchdown zukommt! Mehr zu No More Heroes 3 Wir sind nur noch wenige Monate von der Rückkehr von Travis Touchdown in No More Heroes 3 entfernt. Nach dem Ende von Nintendos E3-Stream schien das Spiel nicht vorzukommen. Doch dann veröffentlichte Nintendo einen 25-minütigen tiefen Einblick in das Spiel auf seinem YouTube-Kanal! No More Heroes 3 wird von Grasshopper Manufacture entwickelt und von Suda Goichi, auch bekannt als Suda 51, geleitet. Hier das Video (Anmeldung erforderlich) für euch: