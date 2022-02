No Man’s Sky wird 6, bekommt Sentinel-Update, ist noch lang nicht fertig

No Man’s Sky -Entwickler Hello Games hat das erste Update des Spiels im Jahre 2022 veröffentlicht. Das Sentinel -Update bringt eine Überarbeitung der Kampfsysteme und Feinde, die derzeit im Spiel sind, um das Spiel viel schwieriger zu machen. Das Update ist ab sofort auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X sowie über Xbox Game Pass und in VR verfügbar. Die Wächter, die bereits von Anfang an in der Welt existieren, haben ein Upgrade erhalten, das sie interessanter macht und euch nun auch mehr Spaß macht, sie zu besiegen. Neue Drohnenklassen – darunter Schwergewichte, Beschwörer und Reparatureinheiten – wurden alle im Update hinzugefügt, und jeder Sentinel setzt jetzt seine eigenen mobilen Energieschilde ein und hat Zugang zu Waffen. Ebenfalls in diesem Update enthalten ist eine neue Überlieferung in Form neuer Story-Missionen darüber, wie Wächter ursprünglich entstanden sind.

Hello Games, das Studio hinter No Man’s Sky , lässt erneut mit einem Paukenschlag aufhorchen – das Sentinel -Update erscheint. Das Team ist aber noch lange nicht fertig!

Es wird mehr No Man’s Sky geben

Kurz vor seinem sechsten Geburtstag ist No Man’s Sky nun bereits echt gut geworden, dafür haben mittlerweile 19 große Updates seit dem polarisierenden Launch gesorgt. Doch Hello Games-Gründer Sean Murray sagt, dass das Spiel „bei weitem noch nicht fertig sei“. In einem Interview mit IGN meinte er, dass die Entwickler Updates nicht so schnell veröffentlichen können, wie sie sich Ideen für neue ausdenken, wodurch ein endloser Pool von neuen Ideen entsteht, an denen sie arbeiten können. „Die Liste der Dinge, auf die wir uns freuen, daran arbeiten zu können, scheint nie kürzer zu werden. Das Team entwickelt immer neue Dinge, die es mit dem Spiel tun möchte: neue Inhalte und Funktionen und Bereiche, die verbessert werden können.“

Auch, wenn Hello Games vor kurzem seine iOS-Titel Joe Danger und Joe Danger Infinite neu aufgelegt hat, dürfte das Team nach wie vor auch an einem anderen Titel arbeiten. Das schmälert die Leistung, die das Team bei No Man’s Sky bislang gezeigt hat und auch weiters zeigen will, keineswegs. Murray dazu: „Ich bin erstaunt, dass die Energieniveaus jetzt so hoch sind wie nie zuvor. Wir neigen dazu, nicht öffentlich darüber zu sprechen, was auf unserer internen Feature-Liste steht, aber es genügt zu sagen, dass wir noch lange nicht fertig sind.“ Spielt ihr nach wie vor No Man’s Sky oder hat euch das Spiel mittlerweile verloren?