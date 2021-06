Nintendo Switch Online-App stellt Lounge für Splatoon 2 ein

Nintendo stellt die Unterstützung für die Splatoon 2 Online Lounge-Funktion in der Nintendo Switch Online-App ein.

Über Splatoon 2 und die Lounge

Mit dieser konnten Spieler:innen Splatoon 2-Schlachten mit ihren Freund:innen einrichten. Ab dem 28. Juli wird die Nintendo Switch Online-App die Funktion nicht mehr unterstützen. Splatoon 2 ist ein Third-Person-Shooter, bei dem ihr Tinte als Munition schießt. Die Online Lounge-Funktion erleichterte es, Lobbys beizutreten und zusammen zu spielen. Man kann weiterhin die Nintendo Switch Online-App verwenden, um mit Freund:innen zu chatten.

Nintendo sagte auf einer Support-Website, dass zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Änderungen an spielspezifischen Diensten an der App vorgenommen werden. In der Nintendo Online-App könnt ihr Funktionen für einzelne Spiele verwenden, um das Spiel zu erleichtern. In Animal Crossing: New Horizons dürft ihr beispielsweise euer Smartphone verwenden, um Nachrichten innerhalb des Spiels zu senden. Das macht es wesentlich leichter, mit Freund:innen zu chatten, die eure Insel besuchen.

Nintendo gab im Februar die nächste Version des Tinten-Shooters namens Splatoon 3 bekannt. Wir haben noch nicht viele Details bekommen, aber Nintendo sagte bereits, dass die 4v4-Online-Kämpfe auch im dritten Teil kommen werden.