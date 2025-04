Nintendo Switch 2 Experience – Magische Momente in Berlin

Wer schon einmal bei einer Nintendo-Veranstaltung dabei war, weiß genau, was ich meine, wenn ich sage: Die Japaner:innen wissen einfach, wie man gute Laune versprüht. So machte ich mich vergangenen Samstagmorgen auf, um die lang ersehnte Nintendo Switch 2 Experience im charmanten Berliner Bezirk Neu-Köln zu besuchen. Die Einladung versprach viel: brandneue Spiele, exklusive Einblicke und eine gehörige Portion Spaß für Fans und Neulinge gleichermaßen. Bereits um 09:00 Uhr versammelten sich zahlreiche gespannte Spieler:innen und Medienvertreter:innen, um die neuesten Hits für die Nintendo Switch 2 hautnah zu erleben.

Mario Kart World – Charmanter Auftakt mit kleinem Dämpfer

Eines der Highlights war zweifelsohne Mario Kart World. Als alter Hase in Sachen Pilz-Cup und Bananenschalen war ich besonders neugierig, was Nintendo hier Neues auffährt. Leider blieb uns der angekündigte Freeroam-Modus noch verwehrt – laut den Entwickler:innen sei dieser noch nicht bereit für die Öffentlichkeit. Stattdessen durften wir uns mit einem kleinen Vorgeschmack im sogenannten Knock-Out Modus begnügen, bei dem man bereits vor Rennstart wild querfeldein düsen durfte. Dabei müssen jeweils die letzten 6 Spieler:innen nach einer Runde das Rennen verlassen. Wer es als letzte bis ins Ziel schafft, hat gewonnen. Abseits dieser neuen Idee überzeugte Mario Kart World gewohnt souverän: Knallbunte Strecken, liebenswerte Charaktere und dieses unvergleichliche Fahrgefühl, das uns alle sofort heimisch fühlen ließ. Trotz zahlreicher Neuerungen – Mario Kart bleibt Mario Kart, und das ist gut so.

Metroid Prime 4 Beyond – Flüssiger Shooter-Traum

Was mich jedoch wirklich von den Socken gehauen hat, war Metroid Prime 4 Beyond. Nintendo scheint hier tatsächlich ernst zu machen und liefert einen butterweichen Shooter mit beeindruckenden 120 FPS auf der nächsten Switch-Generation ab. Neben der bombastischen Grafik war vor allem die Steuerung eine Offenbarung. Die neuen Joy-Con Controller bieten einen sogenannten Maus-Modus, der eine intuitive und präzise Steuerung ermöglicht, wie man sie auf einer Konsole selten erlebt. Samus‘ Bewegungen und das Zielen funktionierten so geschmeidig, dass ich das Gefühl hatte, Nintendo hätte hier heimlich bei den PC-Veteran:innen gespickt. Ohne Zweifel: Metroid Prime 4 Beyond könnte der Systemseller werden, auf den viele Shooter-Fans gewartet haben.

Donkey Kong Bananza – Affenstarke Rückkehr

Ein weiterer großer Name des Tages: Donkey Kong Bananza. Der Affenkönig ist zurück, und Nintendo zeigt erneut, dass Plattforming einfach tief in ihrer DNA verankert ist. In bunten, kreativen Welten durften wir uns durch Level kloppen, springen und rollen. Besonders dabei: Beim ersten 3D-Donkey Kong seit dem Nintendo 64 lassen sich die Wände und Böden der Levels komplett zerstören, wodurch neue versteckte Räume und Gegenstände zum Vorschein kommen. Der Schwierigkeitsgrad fühlte sich angenehm herausfordernd an – genau richtig, um sowohl Gelegenheitsspieler:innen als auch eingefleischte Jump’n’Run-Veteran:innen gleichermaßen zufriedenzustellen. Ein Spiel, das wunderbar zeigt, wie Nintendo alte Konzepte frisch und unterhaltsam aufbereitet.

Hogwarts Legacy – Magie auf Sparflamme

Natürlich waren auch einige Third-Party-Titel mit von der Partie. Hogwarts Legacy, das bereits auf anderen Plattformen begeisterte, hinterließ auf der Switch-Version allerdings gemischte Gefühle. Optisch merkte man deutlich, dass hier einige Kompromisse eingegangen wurden. Mit heruntergeschraubten Einstellungen und konstanten 30 Bildern pro Sekunde wirkte Hogwarts leider weniger beeindruckend. Trotzdem war es immer noch möglich, tief in die magische Welt einzutauchen, auch wenn die immersive Erfahrung etwas unter der technischen Limitierung litt. Wer Hogwarts Legacy auf der Switch 2 genießen möchte, sollte sich auf grafische Einbußen einstellen.

Cyberpunk 2077 und Street Fighter 6 – Nintendo wagt Neues

Besonders überraschend waren für mich Cyberpunk 2077 und Street Fighter 6 auf der neuen Nintendo-Hardware. Während Cyberpunk 2077 zumindest in der präsentierten Demo überraschend stabil lief und einen spannenden Ausblick bot, war Street Fighter 6 eine wahre Freude für Beat’em-Up-Fans. Die flüssigen Animationen, knackigen Kämpfe und die präzise Steuerung machten klar, dass Nintendo auch für Fans ernsthafterer Spiele einiges bereithalten wird. Street Fighter 6 könnte auf der nächsten Switch-Generation durchaus zum festen Inventar anspruchsvoller Multiplayer-Sessions avancieren.

Mario Party Jamboree + Jamboree TV – Partyspaß mit Kamera

Eines der unterhaltsamsten Spiele des Events war zweifelsohne Mario Party Jamboree, das mit der integrierten Switch 2-Kamera punkten konnte. Die Partyspiele waren nicht nur spaßig, sondern luden dank Kamera-Feature auch zu amüsanten Momenten ein, die direkt auf dem Bildschirm sichtbar waren. Dieses Feature sorgte für eine herrlich interaktive Erfahrung, die sowohl Freund:innen als auch Fremde spielerisch miteinander verband.

Das Gesamtfazit – Nintendo punktet mit Spielspaß und Kreativität

Alles in allem war die Nintendo Switch Experience in Berlin eine tolle Gelegenheit, um sowohl bewährte Klassiker als auch aufregende Neuzugänge auf der kommenden Switch-Generation zu entdecken. Nintendo beweist erneut, dass man sich vor allem auf das besinnt, was man am besten kann: unkomplizierten Spielspaß bieten, der jede:n erreicht. Klar, nicht alles lief technisch perfekt (Hogwarts Legacy, ich schaue dich an), aber die positiven Eindrücke überwogen bei Weitem. Besonders Metroid Prime 4 Beyond und das kreative Mario Party Jamboree hinterließen nachhaltigen Eindruck.

Die Veranstaltung zeigte deutlich: Nintendo ist und bleibt eine Größe im Gaming-Bereich – nicht zuletzt dank ihrer unnachahmlichen Fähigkeit, Menschen spielerisch zusammenzubringen. Ich jedenfalls freue mich schon auf den Release der nächsten Nintendo-Konsole und die vielen Stunden Spielspaß, die sie verspricht.