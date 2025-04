Das ist die neue Switch Online-App auf Nintendo Switch 2

Nintendo hat neue Bilder veröffentlicht, die die neu gestaltete Switch Online-App von Switch 2 zeigen. Sie sieht moderner und performanter aus!

Die App, auf die über das Startmenü zugegriffen werden kann, ermöglicht es uns, die eigene Bibliothek mit Retro-Spielen einzusehen, Einstellungen zu ändern und den Abonnementstatus anzuzeigen. Diese Switch Online-App ist von den einzelnen Retro-Konsolen-Apps getrennt, wie z. B. für Nintendo GameCube oder Game Boy, die auf Switch 2 ein vertrautes und doch modernisiertes Design beibehalten. Nintendo erläuterte Anfang dieses Monats die Vorteile für Abonnenten von Switch 2, einschließlich des Zugriffs auf GameChat, mit dem Benutzer mit Freunden chatten und ihren Spielbildschirm teilen können.

Beim Start wird die Nintendo GameCube Nintendo Classics-Bibliothek für Nintendo Switch 2 drei Spiele enthalten – The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur 2 und F-Zero GX – mit anderen Titeln, die laut Nintendos Treehouse: Live-Stream „etwas später“ kommen. Switch 2 fügt seiner Retro-Spiele-Bibliothek auch GameCube-Titel hinzu, wenn es am 5. Juni auf den Markt kommt, sowie neue Funktionen für Nintendo 64-Spiele wie Rewind und einen CRT-Filter. Die Switch 2 wird am Donnerstag, dem 5. Juni, weltweit veröffentlicht. Wir in Europa haben Glück, aber Vorbestellungen für das System haben sich in den USA und Kanada verzögert.