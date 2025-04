Mario Kart World: Hover-Fahrzeuge, Sprung-Boosts und mehr

I got to play Mario Kart World today and found something cool :] pic.twitter.com/PXfWM560Ph

Im brandneuen Ableger können wir „praktisch überall hinfahren“, und in jedem Rennen werden 24 Fahrer eingesetzt. „Trete ein in ein brandneues Erlebnis in einer riesigen vernetzten Umgebung“, sagte Nintendo. „Fahrt nahtlos auf verbundenen Kursen, die Mario Kart-Rennen wie nie zuvor bieten. Vierundzwanzig Fahrer können an einem Rennen teilnehmen. Nehmt am neuen Knockout-Tour-Modus teil, in dem ihr durch aufeinander folgende Kurse und Kontrollpunkte rasen, ohne Pausen auf dem Weg. Wenn ein Teilnehmer es nicht zu jedem Kontrollpunkt in einer hoch genug platzierten Platzierung schafft, wird er eliminiert. Und in Free Roam ist es möglich, die Rennstrecke zu verlassen und in jede beliebige Richtung zu fahren, Gebiete zu erkunden, die Ihr Interesse wecken, und mit einer Gruppe von Freunden Fotos an malerischen Orten zu machen. Mario Kart World fährt am 5. Juni auf Nintendo Switch 2.“