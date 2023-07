Nintendo präsentiert ein umfangreiches gamescom 2023 Programm

Viele Videospiel-Fans haben sich den 23. bis 27. August bereits im Kalender markiert: An diesen Tagen öffnet die gamescom in Köln ihre Pforten. Auch Nintendo ist mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten und bietet ein abwechslungsreiches Programm in der Stadt am Rhein. Besucher:innen finden den Nintendo-Stand in Halle 9, Stand A10/A20. Dort können sie zahlreiche Spiele für Nintendo Switch ausprobieren, ihr Können in einer Reihe von Turnieren unter Beweis stellen, ganz besondere Erinnerungsfotos schießen und vieles mehr.

Von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bis Fae Farm

An diversen Spielstationen haben Spieler:innen die Gelegenheit, in verschiedene Nintendo-Welten einzutauchen. In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom beispielsweise begleiten sie Link auf seiner neuesten Abenteuerreise durch das Königreich Hyrule und die darüber schwebenden Himmelsinseln. Im neuen Pikmin 4 erkunden sie einen unerforschten Planeten und retten eine Gruppe gestrandeter Weltraumreisender. Auf ihrer Mission helfen ihnen die Pikmin – winzige, pflanzenähnliche Kreaturen, die gemeinsam jedes noch so große Hindernis überwinden – und der Rettungshund Otschin. Everybody 1-2-Switch! wiederum bietet herrlich schräge Minispiele und Party-Spaß. Im Joy-Con-Modus können bis zu acht Spieler:innen mitmischen und ihre Joy-Con-Controller einsetzen, um an einem Staffellauf teilzunehmen, Verstecken zu spielen und vieles mehr. Im Smartphone-Modus haben bis zu 100 Spieler:innen die Möglichkeit, gemeinsam zu spielen, um etwa die auf dem Bildschirm angezeigte Farbe in ihrer Umgebung zu finden oder das gegnerische Team in einer hitzigen Auktion zu überbieten.

Außerdem können Besucher:innen am Stand wie gewohnt auch Titel von Nintendos Partnern ausprobieren. In dem Multiplayer-Simulations-RPG-Abenteuer Fae Farm, das am 8. September erscheinen wird, bewirtschaften die Spieler:innen ihren Bauernhof, knüpfen unzerstörbare Bande und erkunden die magischen Gefilde von Azoria. Fashion Dreamer, das später im Jahr erscheint, ist genau das richtige für alle, die sich schon immer einmal als Influencer:in in Sachen Mode versuchen, neue Outfits entwerfen und möglichst viele Likes einsammeln wollten.

Sonic Superstars von SEGA verbindet ab Herbst die klassische Action aus Sonics 2D-Ära mit modernen 3D-Grafiken, Kräften und Fähigkeiten. Bis zu vier Fans erkunden gemeinsam fantastische Welten und nehmen es mit Dr. Eggman auf.

Für gute Musik und tolle Stimmung sorgt Just Dance 2024 Edition, das am 24. Oktober erscheint und 40 neue Songs enthält. Die Tracklist umfasst verschiedenste Genres und Jahrzehnte: von Latin über Rock und Hip-Hop bis hin zu K-Pop.

Mit STAR OCEAN THE SECOND STORY R erleben die Spieler:innen die grafisch imposante und rasante Action des zweiten Teils der STAR OCEAN-Reihe. Das Remake des Science-Fantasy-Rollenspiels erscheint am 2. November für Nintendo Switch.

Der Action-Adventure-Plattformer Prince of Persia The Lost Crown versetzt die Spieler:innen ab dem 18. Januar 2024 in ein mythologisches Persien. Als Schwertkämpfer Sargon kämpfen sie gegen finstere Kreaturen, erforschen den Berg Qaf, lösen Rätsel, suchen Schätze – und finden ein gewaltiges Abenteuer.

Zu diesen Neuheiten kommen weitere Spiele aus dem Hause Nintendo, wie das spritzig-kämpferische Splatoon 3 oder die Jump-’n’-Run-Abenteuer Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U Deluxe und Super Mario Maker 2.

Spannende Rennen erwarten Besucher:innen zudem in Mario Kart 8 Deluxe, das mit dem Booster-Streckenpass insgesamt 48 zusätzliche Rennpisten erhält, wenn alle sechs Wellen bis Ende 2023 erschienen sind.

Auch klassischer Spielspaß ist mit zahlreichen Spielen für Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo Entertainment System und Super Nintendo Entertainment System garantiert, die Nintendo Switch-Besitzer:innen über den kostenpflichtigen Service Nintendo Switch Online und Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket zur Verfügung stehen.

Turniere für alle

Für spannende Wettkämpfe ist am Nintendo-Stand natürlich ebenfalls gesorgt:

Am Donnerstag, den 24. August, ist die Mario Kart -Community zu Gast auf der Nintendo-Bühne. Im Rahmen der Mario Kart 8 Deluxe gamescom 2023 Championship werden die acht besten Kart-Fahrer:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ermittelt.

-Community zu Gast auf der Nintendo-Bühne. Im Rahmen der werden die acht besten Kart-Fahrer:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ermittelt. Die Splatoon 3 German Championship kürt am Freitag, den 25. August, das beste Splatoon 3 -Team Deutschlands. Die Sieger:innen treten beim später im Jahr stattfindenden Europafinale für Deutschland an und kämpfen um die Trophäe der Splatoon 3 European Championship 2023 .

kürt am Freitag, den 25. August, das beste -Team Deutschlands. Die Sieger:innen treten beim später im Jahr stattfindenden Europafinale für Deutschland an und kämpfen um die Trophäe der . Und schließlich folgt am Samstag das Super Smash Bros. Ultimate gamescom 2023 Invitational, zu dem einige der besten Spieler:innen aus den deutschsprachigen Ländern eingeladen werden.

An allen fünf Messetagen haben die Gäste obendrein die Chance, spontan selbst an einer ganzen Reihe von Fun-Turnieren teilzunehmen. So können sie ihre Fähigkeiten in Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 3, Everybody 1-2-Switch!, Super Smash Bros. Ultimate und in verschiedenen Nintendo 64-Klassikern wie Super Mario 64 und Pokémon Stadium unter Beweis stellen. Anmeldungen dafür sind jeweils vor den Turnieren am Nintendo-Stand möglich.

Besonders spannend wird’s beim Wettkampf Nintendo Live präsentiert: Mario-Dojo. Nintendo Live bietet Fans jeden Alters die Möglichkeit, die Spiele und Welten von Nintendo auf neue Art zu erleben, und Nintendo Live präsentiert bietet verschiedene Aktivitäten im Rahmen von Nintendo Live-Events. Auf der gamescom 2023 können Teilnehmer:innen ihr Können beim Nintendo Live präsentiert: Mario-Dojo demonstrieren, bei dem sie in mehreren Super Mario-Spielen antreten. Zunächst treffen in diesem K.o.-Turnier acht Spieler:innen in Mario Kart 8 Deluxe aufeinander. Die vier Gewinner:innen des ersten Durchgangs messen sich anschließend in Mario Party Superstars. Und die beiden, die dann noch übrig sind, kämpfen schließlich in Super Mario Maker 2 um den Gesamtsieg. Wer bei einem Turnier mitmachen will, kann sich vorher am Nintendo-Stand dafür anmelden. Eine Belohnung winkt ebenfalls: Alle Teilnehmer:innen erhalten ein HARIBO x Super Mario-Produkt.

Platin-Punkte und tolle Fotos

Wer bei Nintendo vorbeischaut, darf sich also auf ein vielseitiges Spieleangebot und eine bunte Bühnenshow freuen. Doch es gibt noch mehr: Alle, die mit ihrem Nintendo-Account am Stand einchecken, erhalten je 100 Platin-Punkte, die sie etwa im My Nintendo Store gegen Belohnungen eintauschen können. Außerdem erhalten sie – solange der Vorrat reicht – exklusive Nintendo-Goodies.

Und schließlich ist natürlich auch für Erinnerungsfotos gesorgt: Am Nintendo-Stand können sich Fans vor verschiedenen Fotowänden fotografieren. Sie haben die Wahl zwischen Foto-Spots zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Animal Crossing: New Horizons und der Super Mario-History-Wall.

Alle Spielefans, die in diesem Jahr zur gamescom nach Köln reisen, sollten sich einen Besuch am Nintendo-Stand also nicht entgehen lassen!