Nintendo Direct: farbtastischer Trailer zu Splatoon 3 veröffentlicht

Ein neuer Trailer mit interessanten Einblicken wurde zu Splatoon 3 in der aktuellen Nintendo Direct gezeigt.

Der neueste Teil der farbtastischen Shooter-Serie lockt mit neuen und klassischen Arenen für packende Kämpfe 4-gegen-4 sowie mit Waffen, die es so noch in keinem Splatoon-Spiel zu sehen gab. Im Einzelspieler-Modus sieht es zudem so aus, als seien die Säugetiere zurückgekehrt … Aber was hat das zu bedeuten?