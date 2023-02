Nintendo Direct: Erscheinungstermin für Pikmin 4 (Nintendo Switch) bekanntgegeben

Während der Nintendo Direct wurde ein Veröffentlichungsdatum für Pikmin 4 bekannt gegeben. Das Spiel soll am 21. Juli veröffentlicht werden.

Mehr zu Pikmin 4

Es hat sich nichts wirklich geändert. Auch in Pikmin 4 werdet ihr auf einem seltsamen Planeten landen, und ihr werdet nur indirekt mit der Welt interagieren können. Denn serientypisch werdet ihr kleine Kreaturen befehligen, die alles für euch ausführen – von der Erkundung über das Sammeln von Gegenständen bis hin zum Kampf gegen feindliche Tierchen! Die kleinen pflanzenartigen Männchen tun, was sie können, und es gibt verschiedene Arten von Kreaturen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Da gibt es rote Feuer-Männchen, blaue Eis-Figuren, aber auch einen Hund, der euch beim Zerschlagen von Hindernissen und dem Tragen eurer kleinen Gehilfen zu Diensten sein kann. Wenn ihr einen Vorgeschmack dessen bekommen wollt, was euch in Pikmin 4 erwartet, könnt ihr entweder unser Review des Vorgängers lesen oder aber euch den neuesten Trailer ansehen: