NieR:Automata The End of YoRHa Edition erscheint am 6.10.2022 für Switch

Square Enix enthüllte im Rahmen des Nintendo Direct Partner Showcases, dass die NieR:Automata The End of YoRHa Edition für Nintendo Switch erscheinen wird. Die Einzelhandelsversion bietet ein symbolisches Cover von Charakterdesigner Akihiko Yoshida sowie ein Wendecover für die Box mit der Figur A2, entworfen von Concept Artist Kazuma Koda. Was ihr über die NieR:Automata The End of YoRHa Edition wissen müsst Das von der Kritik gefeierte NieR:Automata entstand unter der Regie von YOKO TARO und wurde in Zusammenarbeit mit Square Enix von PlatinumGames Inc. entwickelt. Das Spiel bietet eine meisterhafte Mischung aus Action- und RPG-Gameplay sowie eine fesselnde Story, die zum Nachdenken anregt. Spieler*innen schlüpfen in Rolle der Androiden 2B, 9S und A2, um die Welt von den Maschinenwesen zurückzuerobern und lang vergessene Wahrheiten über die Menschheit zu erfahren. NieR:Automata The End of YoRHa Edition enthält das preisgekrönte Basisspiel und den 3C3C1D119440927 DLC (hier geht’s zu unserem Test), der drei schwierige Kampfherausforderungen sowie zusätzliche Outfits bietet. Spieler:innen können zudem den kostenlosen 6C2P4A118680823 DLC herunterladen, wenn das Spiel auf Nintendo Switch erscheint. Dieser exklusiv für Nintendo Switch verfügbare DLC beinhaltet sechs neue Outfits und vier Accessoires, welche das Aussehen der spielbaren Charaktere verändern. Er enthält zudem zwei Pod-Skins, die auf Charakteren aus NieR Re[in]carnation, dem beliebten Spiel für Mobilgeräte, basieren.