NieR Reincarnation stellt den Betrieb am 29. April 2024 ein

NieRs eigenes Live-Service-Spiel NieR Reincarnation schließt schon bald seine Pforten. Das Game ist nur noch bis Ende April 2024 verfügbar!

Mehr zu NieR Reincarnation

Yoko Taros NieR-Serie ist seit der Veröffentlichung von NieR Automata ein Synonym für Live-Service-Crossovers. Viele Games wie etwa Final Fantasy XIV oder Final Fantasy Brave Exvius haben die Heldin 2B irgendwie integriert, daher ist es tragisch ironisch, dass NieRs eigenes Live-Service-Spiel, NieR Reincarnation, schon bald das Zeitliche segnen wird. Eine Ankündigung wurde auf der offiziellen Website veröffentlicht, die bestätigt, dass das Spiel am 29. April 2024 offiziell beendet wird. Als kleinen Trost wird der Titel in der Zwischenzeit weiterhin Updates erhalten. Neben der Erhöhung der Drop-Raten und der täglichen Ausgabe von Pulls aus seiner Gacha wird der Handlungsbogen “The People and the World” des Spiels am 28. März sein letztes Kapitel bekommen.

Leider ist das ein fast unvermeidbares Schicksal für jedes Live-Service-Spiel: Wenn die Server abgedreht werden (aus Sicherheitsgründen, mangelnder Rentabilität oder warum auch immer), dann ist auch der Spielbetrieb eingestellt. Bittersüß, dass der Abschluss der Story mit diesem Termin zusammenfällt und ihr in Wahrheit nur einen Monat lang Zeit habt, das letzte Kapitel zu spielen. So oder so, das Team ist dankbar: “Wir möchten unseren Spieler:innen unsere tiefste Dankbarkeit für Ihre Schirmherrschaft in den 2,5 Jahren seit unserer Einführung am 28. Juli 2021 aussprechen”, heißt es in der Ankündigung. “Bis zum Ende des Dienstes werden wir weiterhin Inhalte und Charaktere hinzufügen sowie verschiedene Veranstaltungen und Kampagnen abhalten, daher hoffen wir, dass Sie NieR Re[in]carnation bis zum Ende weiterhin genießen werden.“