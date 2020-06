Nickelodeon Kart Racers 2 Grand Prix erscheint im Oktober 2020

Nickelodeon überall

Nickelodeon Kart Racers 2 lässt euch ein ultimatives Team mit der größten Auswahl an Nickelodeon-Charakteren erstellen, die es bisher bei einem Kartrennspiel gegeben hat. Wählt aus mehr als 30 spielbaren FahrerInnen aus, einschließlich Tanz- und Musiksensation JoJo Siwa, SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles, Korra aus The Legend of Korra, Invader Zim, Hey Arnold!, die Rugrats-Crew, Lincoln aus The Loud House und noch viele mehr. Stellt aus einer Auswahl an mehr als 70 Bonus-Nickelodeon-Charakteren eine Boxencrew zusammen und verwendet an eurem Kart Komponenten, die durch die beliebten Sendungen inspiriert sind.

Multiplayer

Tretet auf 28 neuen und umgestalteten Strecken an (sowie in zwei brandneuen Kampfarenen), füllt eure Glibberleiste für Sprünge und mehr bei einer Vielzahl an Spielmodi und tretet bei lokalen Splitscreen-Rennen für vier SpielerInnen gegen eure FreundInnen und online bei Rennen für acht SpielerInnen an!

Weitere Informationen zu Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix gibt es unter www.NickKartRacers.com.