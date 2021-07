Nickelodeon All-Star Brawl für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und Switch angekündigt

Nickeoldeon-Fans dürfen sich auf Nickelodeon All-Star Brawl freuen. Das Best-of kommt im Herbst, lest hier mehr!

Über Nickelodeon All-Star Brawl

Der Herausgeber GameMill Entertainment und die Entwickler Ludosity und Fair Play Labs haben das Plattformkampfspiel Nickelodeon All-Star Brawl für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und Switch angekündigt. Es wird diesen Herbst kommen und eine Vielzahl von Charakteren aus verschiedenen Shows enthalten. Darunter befinden sich etwa:

Danny Phantom (Danny Phantom)

Helga (Hey Arnold!)

Leonardo (Teenage Mutant Ninja Turtles)

Lincoln Loud (The Loud House)

Lucy Loud (The Loud House)

Michelangelo (Teenage Mutant Ninja Turtles)

Nigel Thornberry (The Wild Thornberrys)

Oblina (Aaahh!!! Real Monsters)

Patrick (SpongeBob Schwammkopf)

Powdered Toast Man (Ren & Stimpy)

Reptar (Rugrats)

Sandy (SpongeBob Schwammkopf)

SpongeBob Schwammkopf (SpongeBob Schwammkopf)

Zim (Invasor Zim)

Mehr zum Spiel

Es wird auch 20 Levels enthalten, wie etwa Jellyfish Fields von SpongeBob SquarePants und das Technodrome von Teenage Mutant Ninja Turtles. Darüber hinaus bietet Nickelodeon All-Star Brawl Einzelspieler- und Multiplayer-Modi mit lokaler und Online-Multiplayer-Unterstützung für bis zu vier Spieler:innen. Wir können auch neue Moves für alle Figuren und Bonusinhalte für die Kunstgalerie im Spiel freischalten. Seht hier den Ankündigungstrailer: