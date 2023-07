Nickelodeon All-Star Brawl 2 vorgestellt, mit neuen Figuren und Einzelspielerkampagne

Zusätzlich zu all den Memes, die wir jetzt im Trailer sehen können, kündigt der Herausgeber GameMill Entertainment an, dass er das Originalspiel in jeder Hinsicht verbessert hat. Die ursprüngliche Charakterliste und die einzelnen Schauplätze kehren zurück, und sie wurden alle grundlegend überarbeitet. Aber nicht nur das, es wird auch viele neue Sachen zu bewundern geben. Neue Charaktere, neue Minispiele und sogar eine völlig neue Einzelspielerkampagne werden mit von der Partie sein. Thaddäus und Jimmy Neutron wurden ebenfalls bestätigt, und es gilt, die Welt zu retten. In der Kampagne werden die Spieler:innen gegen Vlad Plasmius von Danny Phantom antreten, während er versucht, das ganze Universum zu erobern.

Die entmutigende Aufgabe wird hoffentlich mit der Hinzufügung neuer “Supers” einfacher werden, ultimative Spezialattacken, die unsere Feinde auf epische Weise vom Bildschirm befördern sollen. Was die neuen Minispiele angeht, sie heißen Pinch the Blimps, Whack-a-Bot und Irken Armada Bootcamp Survival. Wir wissen allerdings noch nicht, wie ihr Gameplay genau aussehen wird. Was bekannt ist, ist, dass ihr sie entweder mit Freunden oder alleine gegen die Welt spielen könnt, und auch eine globale Rangliste gilt es zu erobern. Alle Charaktere in Nickelodeon All-Star Brawl 2 werden jetzt Stimmen haben, was schön ist, da das erste Spiel wegen seiner fehlenden Stimmen kritisiert wurde. Das Kampfspiel erscheint später in diesem Jahr. Es wird auch vollständig plattformübergreifendes Spiel bieten und kommt für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch.