Nicht überraschend: Ubisoft stellt die Online-Dienste für 91 ältere Spiele ein

Nostalgiker:innen aufgepasst – Ubisoft hat die Online-Dienste für ältere Games abgedreht. Mehr Infos lest ihr gleich hier!

Auf Wiedersehen, Ubisoft-Klassiker

Wer in Nostalgie schwelgen möchte und auf alten Konsolen zocken wollte, könnte demnächst eine böse Überraschung erleben. Alte Versionen beziehungsweise Ableger für ältere Plattformen bekamen nun einen Rundumschlag ab. Assassin’s Creed: Brotherhood verwendet den schon lange deaktivierten OnLive-Dienst und ist daher nicht mehr spieldbar. Die ersten beiden Far Cry-Spiele haben beispielsweise die Online-Unterstützung für PC verloren, und Blood Dragon wird sich nicht mehr auf PC, PS3 und Xbox 360 spielen lassen. Just Dance-Fans müssen sich möglicherweise an neuere Versionen der Serie halten. Es ist nicht verwunderlich, dass Ubisoft die Unterstützung für PS3-, Wii-, Wii U- und Xbox 360-Versionen von Just Dance 2018 und davor eingestellt hat.

Allerdings muss man PS4- und Xbox One-Spieler:innen genauso davor warnen, dass sie den Zugriff auf die Songs von Just Dance 2014 oder 2015 verlieren werden. Andere Klassiker, die diesem Schnitt anheim fallen, sind Beyond Good & Evil, das ursprüngliche Ghost Recon, mehrere Rainbow Six-Spiele, ältere Siedler-Titel und bestimmte Splinter Cell-Veröffentlichungen (einschließlich Chaos Theory und Conviction). Ubisoft Connect wird auch nach und nach abgedreht, der Publisher lässt sich aber Zeit: Er schaltet gerade die Rainbow Six Lockdown-Unterstützung für PS2, GameCube und ursprüngliche Xbox-Besitzer:innen ab. Wie gesagt: Wer der Nostalgie auf Original-Hardware frönen möchte, muss sich in Zukunft wohl anderswo umsehen…