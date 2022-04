Nicht mal Rocket League ist vor dem Battle Royale-Modus sicher

Psyonix führt einen zeitlich begrenzten Knockout Bash-Modus in Rocket League ein, der den Fahrzeugfußball verschwinden lässt. Zeit zu kämpfen!

Battle Royale in Rocket League

Das Ziel ist einfach: Acht Spieler:innen versuchen zu überleben, indem sie sich gegenseitig angreifen und in einer ständig schrumpfenden “Safe Zone” bleiben. Das wird Fortnite-Fans mehr als ein wenig vertraut klingen, aber in Rocket League gibt es doch ein paar Änderungen. Man „stirbt“ zum Beispiel erst dann, wenn man drei Mal ausgeknockt wurde. Waffen gibt es keine, stattdessen rammt ihr eure Widersacher, blockt Angriffe ab oder werft euch und andere durch die Gegend. Gefahren wie Stacheln und ein zugrunde liegendes Lasergitter führen zu sofortigen Knockouts, und die Sechs-Minuten-Marke aktiviert eine “Plötzliche KO”-Phase, in der Angriffe mächtiger sind und das Verlassen der Safezone zu sofortigem Tod führt.

Auch eure Fähigkeiten ändern sich, so könnt ihr die Kamera nun auf Widersacher fixieren. Weiters ist das Sprungvermögen erheblich gesteigert, Sprünge sind schneller und länger – auch der Boost ist generalsaniert. Zudem gibt es auch mehr Ausweichmanöver für alle! Knockout Bash wird zwischen dem 27. April und dem 10. Mai verfügbar sein, wobei drei Karten ausschließlich diesem Battle Royale-Kampf gewidmet sind. Twitch-Zuschauer:innen erhalten auch ein spezielles Spielerbanner, wenn sie bestimmte Rocket League-Streamer:innen zusehen, wenn der Modus startet. Es ist nicht sicher, ob Psyonix Battle Royale zu einem späteren Zeitpunkt wiederbeleben wird, aber ich wäre nicht überrascht, ein Comeback zu sehen, wenn sich dieses Ereignis als erfolgreich erweist. Probiert ihr es aus?