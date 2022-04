Niantic enthüllt den Pokémon GO Fest 2022 Termin

Es ist endlich soweit – Niantic hat den Pokémon GO Fest 2022 Termin enthüllt. Das zweitägige weltweite Event findet am Samstag, den 4. Juni 2022 und am Sonntag, den 5. Juni 2022 statt. Am Samstag, den 27. August 2022 veranstaltet Niantic zudem ein globales Abschluss-Event!

Doch das war noch längst nicht alles – in den folgenden Städten findet das Pokémon GO Fest zusätzlich auch als Live-Event statt:

Freitag, 1. Juli 2022 bis Sonntag, 3. Juli 2022: Berlin, Deutschland

Freitag, 22. Juli 2022 bis Sonntag, 24. Juli 2022: Seattle, Washington, USA

Freitag, 5. August 2022 bis Sonntag, 7. August 2022: Sapporo, Japan

Es ist nun fast drei Jahre her, dass die Live-Events zum Pokémon GO Fest 2019 in Dortmund, Chicago und Yokohama stattgefunden haben. Niantic freut sich unheimlich darüber, dass sie nun zu den Wurzeln dieses jährlichen Events zurückkehren und parallel das weltweite Event veranstalten können, das Millionen von Trainern begeistert hat.

Spieler:innen sind angehalten immer auf ihre Umgebung zu achten, wenn sie Pokémon GO spielen. Die Verordnungen von Gesundheitsbehörden sind zu befolgen. Änderungen an kommenden Events sind vorbehalten.

Weitere Informationen rund um die GO Fest Aktivitäten im Jahr 2022 folgen demnächst.