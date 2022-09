Ni No Kuni und Persona kommen auf die Xbox

Weiter geht’s mit Spielankündigungen für die Microsoft-Konsolen – neben Deathloop, das demnächst erscheint, kommen auch Persona und Ni No Kuni auf die Xbox.

Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered auf Xbox und im Xbox Game Pass

Erkundet erstmals auf Xbox und als Teil des Xbox Game Pass Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered. Der Titel ist ab sofort für Xbox One, Xbox Series X|S und Windows PC erhältlich. Der zweite Teil, Ni no Kuni II Revenant Kingdom, erscheint im Jahr 2023 für Xbox. Hier geht’s zu unserem Test (Ni No Kuni: Wrath of the White Witch).