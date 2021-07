Nexomon kommt auf Konsolen. Richtig, es ist wie Pokémon

Das Pokémon-ähnliche Nexomon wird auf Konsolen veröffentlicht. Zuerst war es exklusiv für PC und Mobilgeräte erschienen – lest hier mehr!

Dieses von Lime Turtle, Inc. entwickelte Rollenspiel ist eine Hommage auf klassische Top-Down-Sammelspiele wie Pokemon und Digimon. Ursprünglich auf Mobilgeräten und PC veröffentlicht, wird Nexomon „bald“ auf Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox One, PS5 und PS4 verfügbar sein. Der Release besteht aus dem ursprünglichen Nexomon-Spiel (2018 erschienen) und der Fortsetzung Nexomon: Extinction, die letztes Jahr auf Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht wurde. Das Game verfügt über einen Top-Down-Chibi-Stil, der an frühe Pokémon-Titel erinnert.