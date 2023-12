New Game + für Marvel’s Spider-Man 2 kommt Anfang 2024 für PS5

Kleine Verzögerung: Insomniac Games hat den neuen Game Plus-Modus von Spider-Man 2 auf Anfang nächsten Jahres verschoben.

Über das Spider-Man 2-Update

In einer Nachricht, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, sagte das PlayStation-Studio, dass es mehr Zeit damit verbringen möchte, das Update zu testen, was die Möglichkeit bietet, Missionen zu wiederholen, die Tageszeit zu ändern und mehr. “Wir haben einige Neuigkeiten über das nächste Spiel-Update für Marvel’s Spider-Man 2”, schrieb es. “Wir wissen, dass die Spieler unter vielen anderen auf Funktionen wie New Game+ und Audio Descriptions gewartet haben.